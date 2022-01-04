ASUS представила лучшие ноутбуки для киберспортсменов

Ноутбуки ROG StrixG укомплектованы новейшим процессором AMD R9 6900HX (45-Вт) и последней видеокартой NVIDIA RTX 3080 Ti. Есть и поддержка как DDR5, так и PCIe 4.0. Ноутбук может быть оснащён до 32 ГБ DDR5-4800 и до 1 ТБ PCIe 4.0 (3500 МБ/с).

Частота обновления QHD-экрана составляет 240 Гц, у панелей FHD этот показатель достигает 360 Гц. Аккумулятор на 90 Вт*ч может обеспечить достаточно заряда для нормального использования. Порт USB 3.2 Gen 2 Type-C совместим с зарядкой мощностью 100 Вт: 50% можно достичь всего за 30 минут.

Ноутбуки серии ROG StrixG будут доступны в двух вариантах — 15 и 17 дюймов — а также в трёх цветах: сером, зелёном и фиолетовом.