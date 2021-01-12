ASUS представила мощнейший игровой ультрабук с внешней видеокартой

Внешний GPU RTX 3080 позволяет ноутбуку быть одновременно мощным, удобным для транспортировки и компактным. Видеокарта подключается к устройству с помощью проприетарного разъёма, который быстрее Thunderbolt 3.

ROG Flow X13 подойдёт как для игр, так и для создания контента. У него есть тачскрин и поддержка стилуса, благодаря чему специалистам будет удобно работать с ним. Толщина корпуса ноутбука составляет всего 16 мм, а вес — 1,35 кг (без так называемого eGPU).