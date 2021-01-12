ASUS представила мощнейший игровой ультрабук с внешней видеокартой
Внешний GPU RTX 3080 позволяет ноутбуку быть одновременно мощным, удобным для транспортировки и компактным. Видеокарта подключается к устройству с помощью проприетарного разъёма, который быстрее Thunderbolt 3.
ROG Flow X13 подойдёт как для игр, так и для создания контента. У него есть тачскрин и поддержка стилуса, благодаря чему специалистам будет удобно работать с ним. Толщина корпуса ноутбука составляет всего 16 мм, а вес — 1,35 кг (без так называемого eGPU).
ASUS
ROG Flow X13 — трансформер, который можно использовать и как обычный ноутбук, и как планшет.
В качестве аппаратной основы ультрабука выступают процессоры Ryzen 5000-й серии Cezanne-HS. ROG Flow X13 может проработать на одном заряде до 10 часов. До 60% с 0% он заряжается за 39 минут. Покупатель также сможет выбрать панель для ноутбука: либо FHD частотой обновления 120 Гц, либо 4K тачпанель. Ещё можно приобрести версию со встроенной видеокартой GTX 1650 Ti.