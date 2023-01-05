Asus представила не требующий очков ноутбук с 3D-экраном

Технология использует так называемые лентикулярные линзы и отслеживание движений глаз для рендеринга отдельных изображений для каждого глаза. SpatialLabs (так называется новая технология Asus), может показать 3D-изображение лишь одному человеку, так что фильм на двоих так не посмотришь.

VivoBook Pro 16X 3D OLED работает на базе процессора Intel Core i9-13980HX вместе с новейшими видеокартами Nvidia серии Ada RTX 40 Laptop. В конфигурацию ноутбука можно установить до 64 ГБ памяти DDR5-4800 и до 2 ТБ SSD PCIe Gen 4.

Информация о ценах и доступности пока неизвестна.