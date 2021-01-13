ASUS представила новые доступные игровые ноутбуки

Это 15-дюймовая модель TUF Gaming Dash F15. Ноутбук стал ещё тоньше, чем предшественник. Толщина корпуса устройства составляет 19,9 мм — у 15-дюймовой модели прошлого поколения было 24,7 мм. Вес новинки равен 2,1 кг.

TUF Gaming Dash F15 работают на процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Имеется дискретная видеокарта RTX 3070. Ноутбук поставляется с двумя типами экранов: частотой обновления 144 Гц и 240 Гц. Впервые в линейке TUF Gaming ноутбук поддерживает интерфейс Thunderbolt 4 и быструю зарядку. Устройство также защищено по военному стандарту США MIL-STD-810H.

Цены на ноутбуки пока неизвестны, но в прошлом году, например, модели серии TUF Gaming оценивались на уровне 70 тысяч рублей.