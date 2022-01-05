ASUS выпустила специальный ноутбук для любителей космоса

ASUS выпустила специальный ноутбук для любителей космосаУстройство с очень интересным дизайном
ASUS рассказала, что в 1997 году выпустила ноутбук P6300, и его выбрали для использования на орбитальной станции «Мир». В честь этого компания решила выпустить космическую версию Zenbook 14X OLED.
Ноутбук имеет очень интересный дизайн. На крышке у него изображён контурный рисунок, внутри которого располагается мини-дисплей. На тачпаде тоже можно включать рисунок — цифровую клавиатуру.
Маленький экран может служить для отображения любого текста, например своего имени и фамилии, времени, индикатора батареи или картинки. Настраивать можно через специальное приложение MyASUS.
Zenbook 14X OLED — довольно прочный ноутбук, ведь предполагается, что он сможет работать в космосе. ASUS утверждает, что устройство может выдерживать вибрации, температуру до -24 градусов по Цельсию и +61 градуса. По части «начинки» у Zenbook 14X OLED установлены процессоры Intel 12-го поколения (Core i9-12900H), SSD на 1 ТБ, до 32 ГБ оперативной памяти. Разрешение экрана достигает 2880 x 1800 пикселей. TDP составляет 45 Вт в производительном режиме.