ASUS выпустила специальный ноутбук для любителей космоса

ASUS рассказала, что в 1997 году выпустила ноутбук P6300, и его выбрали для использования на орбитальной станции «Мир». В честь этого компания решила выпустить космическую версию Zenbook 14X OLED.

Ноутбук имеет очень интересный дизайн. На крышке у него изображён контурный рисунок, внутри которого располагается мини-дисплей. На тачпаде тоже можно включать рисунок — цифровую клавиатуру.

Маленький экран может служить для отображения любого текста, например своего имени и фамилии, времени, индикатора батареи или картинки. Настраивать можно через специальное приложение MyASUS.