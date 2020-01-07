ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

Zephyrus G14 получил такую же графическую карту, а значит поддержку трассировки лучей в реальном времени и технологий искусственного интеллекта. Ноутбук работает на гибридных процессорах AMD Ryzen 4-го поколения под кодовым названием Renoir, основанных на новой 7-нм архитектуре. Zephyrus G14 оснащён 32 ГБ памяти типа DDR4 и 1 ТБ SSD.

Дисплей ноутбука занимает 85% поверхности передней панели, а также имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей при кадровой частоте 60 Гц и 1920 x 1080 пикселей при кадровой частоте 120 Гц.

Особенностью Zephyrus G14 является крышка со светодиодами. С их помощью можно персонализировать ноутбук: вывести на крышку различные надписи и рисунки.