ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук
Zephyrus G14 получил такую же графическую карту, а значит поддержку трассировки лучей в реальном времени и технологий искусственного интеллекта. Ноутбук работает на гибридных процессорах AMD Ryzen 4-го поколения под кодовым названием Renoir, основанных на новой 7-нм архитектуре. Zephyrus G14 оснащён 32 ГБ памяти типа DDR4 и 1 ТБ SSD.
Дисплей ноутбука занимает 85% поверхности передней панели, а также имеет разрешение 2560 x 1440 пикселей при кадровой частоте 60 Гц и 1920 x 1080 пикселей при кадровой частоте 120 Гц.
Особенностью Zephyrus G14 является крышка со светодиодами. С их помощью можно персонализировать ноутбук: вывести на крышку различные надписи и рисунки.
ASUS
Ноутбук может работать без подзарядки до 8,8 часов (7 часов в режиме интернет-сёрфинга).
По предварительной информации, в России Zephyrus G14 должен появиться в начале апреля. Ноутбук будет доступен в двух цветах: сером и белом. Цены будут названы позже.