Asus представила свой первый игровой ноутбук TUF Gaming с 18-дюймовой диагональю

Он имеет разрешение 2,5K, частоту обновления 240 Гц и яркость 500 нит, а также процессор AMD Ryzen 7 260 и графический процессор Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop. Модель A18 поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD-накопителя.

Модели A16 и F16 также оснащены процессорами нового поколения: A16 — AMD Ryzen 7 260, а F16 — Intel Core Ultra 9. Обе модели оснащены 16-дюймовыми 2,5K-дисплеями, частотой обновления 165 Гц и цветовым охватом 100% sRGB.

Цены и доступность пока не объявлены.