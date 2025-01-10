Asus представила свой первый игровой ноутбук TUF Gaming с 18-дюймовой диагональю

Опубликовано 10 января 2025, 00:451 мин.
Asus представила свой первый игровой ноутбук TUF Gaming с 18-дюймовой диагональю45 сантиметров
На выставке CES 2025 компания Asus представила серию игровых ноутбуков TUF Gaming, в которую вошла новая модель TUF Gaming A18 с 18-дюймовым дисплеем. Это первая модель в серии с таким размером.
© Asus
Он имеет разрешение 2,5K, частоту обновления 240 Гц и яркость 500 нит, а также процессор AMD Ryzen 7 260 и графический процессор Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop. Модель A18 поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD-накопителя.
Модели A16 и F16 также оснащены процессорами нового поколения: A16 — AMD Ryzen 7 260, а F16 — Intel Core Ultra 9. Обе модели оснащены 16-дюймовыми 2,5K-дисплеями, частотой обновления 165 Гц и цветовым охватом 100% sRGB.
Цены и доступность пока не объявлены.