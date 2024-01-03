Asus представит ноутбук с двумя экранами и отдельной клавиатурой

00:10, 03 января 2024
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Asus представит ноутбук с двумя экранами и отдельной клавиатуройА также на процессоре Intel Core Ultra
Компания Asus официально объявила о выпуске ноутбука с двумя экранами и отдельной клавиатурой, который будет презентован 10 января, сообщило издание IT Home.
Ноутбук будет оснащен двумя полноразмерными OLED-экранами и полноценной клавиатурой, обещая пользователям уникальный опыт работы. Ожидается, что эта модель будет оснащена процессорами Intel Core Ultra.
В дополнение к двухэкранному ноутбуку ASUS анонсировала выпуск нового игрового ноутбука, который, возможно, будет принадлежать к серии Tianxuan 5. Его презентация тоже запланирована на 10 января, пишет IT Home.
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Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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