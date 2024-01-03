Asus представит ноутбук с двумя экранами и отдельной клавиатурой

В дополнение к двухэкранному ноутбуку ASUS анонсировала выпуск нового игрового ноутбука, который, возможно, будет принадлежать к серии Tianxuan 5. Его презентация тоже запланирована на 10 января, пишет IT Home.

Ранее, Hardware Canucks представил видеообзор на лучшие ноутбуки 2023 года. От MacBook и до менее известных брендов.