Лучшие ноутбуки 2023: обзор от Hardware Canucks
Hardware Canucks представил видеообзор на лучшие ноутбуки 2023 года. От MacBook и до менее известных брендов - вам есть из чего выбирать.
Одним из них стал Apple MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M2, признанный подходящим для работы благодаря экрану и высокой производительности. Для тех, кто не стеснен бюджетом, Hardware Canucks рекомендуют MacBook Pro на базе M3 Pro или M3 Max с 16,2-дюймовым дисплеем, так как у него достаточно памяти и высокая производительность.
Также, в список вошел Lenovo Slim Pro 9i, его выделили как идеальный ноутбук на операционной системе Windows для создателей контента.
ASUS ZenBook 14X OLED имеет невысокий ценник и тоже подходит для работы.
Еще одна модель из списка — ASUS ROG Zephyrus G14, он подойдет в качестве компактного геймерского ноутбука. Также, его можно использовать для работы.
Lenovo Legion Slim 7i был отмечен как ведущий полноразмерный игровой лэптоп с мощным железом и экраном 240 Гц.
А ноутбуком, с сопоставимым с геймерскими десктопными ПК назвали ASUS ROG Scar 17 X3D с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой RTX 4090.
Также, Hardware Canucks порекомендовали другой мощный игровой ноутбук за разумные деньги — ASUS ROG Zephyrus M16.
Ну, а самым необычным, по мнению экспертов, ноутбуком оказался Lenovo Yoga Book 9i.