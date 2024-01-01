Лучшие ноутбуки 2023: обзор от Hardware Canucks

Одним из них стал Apple MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M2, признанный подходящим для работы благодаря экрану и высокой производительности. Для тех, кто не стеснен бюджетом, Hardware Canucks рекомендуют MacBook Pro на базе M3 Pro или M3 Max с 16,2-дюймовым дисплеем, так как у него достаточно памяти и высокая производительность.

Также, в список вошел Lenovo Slim Pro 9i, его выделили как идеальный ноутбук на операционной системе Windows для создателей контента.

ASUS ZenBook 14X OLED имеет невысокий ценник и тоже подходит для работы.