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Ноутбуки и планшеты
19:53, 01 января 2024
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Лучшие ноутбуки 2023: обзор от Hardware Canucks

Hardware Canucks представил видеообзор на лучшие ноутбуки 2023 года. От MacBook и до менее известных брендов - вам есть из чего выбирать.

Одним из них стал Apple MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M2, признанный подходящим для работы благодаря экрану и высокой производительности. Для тех, кто не стеснен бюджетом, Hardware Canucks рекомендуют MacBook Pro на базе M3 Pro или M3 Max с 16,2-дюймовым дисплеем, так как у него достаточно памяти и высокая производительность.

Также, в список вошел Lenovo Slim Pro 9i, его выделили как идеальный ноутбук на операционной системе Windows для создателей контента.

ASUS ZenBook 14X OLED имеет невысокий ценник и тоже подходит для работы.

Лучшие ноутбуки 2023: обзор от Hardware Canucks
© ASUS

Еще одна модель из списка — ASUS ROG Zephyrus G14, он подойдет в качестве компактного геймерского ноутбука. Также, его можно использовать для работы.

Lenovo Legion Slim 7i был отмечен как ведущий полноразмерный игровой лэптоп с мощным железом и экраном 240 Гц.

Лучшие ноутбуки 2023: обзор от Hardware Canucks
© Lenovo

А ноутбуком, с сопоставимым с геймерскими десктопными ПК назвали ASUS ROG Scar 17 X3D с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой RTX 4090.

Также, Hardware Canucks порекомендовали другой мощный игровой ноутбук за разумные деньги — ASUS ROG Zephyrus M16.

Ну, а самым необычным, по мнению экспертов, ноутбуком оказался Lenovo Yoga Book 9i.

Лучшие ноутбуки 2023: обзор от Hardware Canucks
© Lenovo
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