ASUS придумала новый способ управления ноутбуком

ASUS придумала новый способ управления ноутбукомПодойдёт тем, кто много работает в программах по созданию видео и фото
ASUS Dial встроен в ноутбуки ProArt Studiobook и Studiobook Pro. Компания утверждает, что работа контроллера настраивается через интуитивно понятный интерфейс приложения ProArt Creator Hub. Такое аналоговое колёсико позволяет одним движением пальца настраивать параметры в программах Adobe After Effects, Photoshop Lightroom Classic, Photoshop и Premiere Pro. Пользователю уже не нужно постоянно перемещать курсор мыши, чтобы всё отрегулировать.
ASUS
В новые модели Vivobook Pro 14X/16X встроен сенсорный вариант контроллера ASUS DialPad. Он находится на тачпаде ноутбука. В целом, сенсорное «колёсико» выполняет ту же функцию, что и аналоговое. Настраивается оно также через приложение ProArt Creator Hub.
Кроме того, ASUS заключила партнёрское соглашение с компанией Adobe. Покупателям некоторых моделей ноутбуков подарят бесплатную подписку на сервис Adobe Creative Cloud на три месяца.