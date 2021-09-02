Сегодня в 20:01

ASUS придумала новый способ управления ноутбуком

Подойдёт тем, кто много работает в программах по созданию видео и фото

ASUS сегодня рассказала о первом в мире ноутбуке со встроенным аналоговым контроллером ASUS Dial. Это колёсико, расположенное слева под клавиатурой.