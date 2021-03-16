ASUS привезла в Россию компактный ноутбук с полноценным набором разъёмов

Ноутбук работает на процессоре Intel Core i7 десятого поколения. У него есть два накопителя — жёсткий диск на 2 ТБ и SSD на 1 ТБ, а также аккумулятор, который обеспечивает до 13 часов автономной работы.

ExpertBook P2 (P2451) весит 1,5 килограмма. Крышка ноутбука раскрывается полностью до 180°. Чтобы разблокировать систему, можно использовать сканер отпечатков пальцев. Кроме того, у ноутбука есть механическая шторка веб-камеры.

Ещё важная деталь — ExpertBook P2 можно легко обновлять, благодаря свободному доступу к компонентам.

Что касается портов, то у ноутбука есть USB 3.2 Gen2 Type-C, три USB Type-A, слот для карты памяти microSD и сетевой порт RJ45. Имеются и выходы VGA и HDMI.

Бизнес-ноутбук ASUS ExpertBook P2 (P2451) оценён в России в 43 490 рублей.