ASUS привезла в Россию новые недорогие игровые ноутбуки
Речь идёт о компактной 15-дюймовой модели A15 и 17-дюймовой A17 серии TUF Gaming, которая считается у ASUS бюджетной. Эти ноутбуки работают на новейших процессорах AMD Ryzen: моделях 4000-й серии. Есть варианты с восемью ядрами и 16 потоками. Стоит отметить, что новые чипы изготовлены по 7-нм техпроцессу.
Также ноутбуки получили оперативную память DDR4-3200 и графику GeForce до модели RTX 2060. Эти видеокарты поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и программируемые шейдеры.
Частота обновления экрана у 15-дюймового ноутбука достигает 144 Гц, а у 17-дюймового — 120 Гц. Также частота обновления может меняться динамически в зависимости от производительности графического процессора.
Ноутбуки TUF Gaming оснащены аккумулятором ёмкостью 90 Вт·ч. Работы моделей на одной подзарядке хватает на 8,7 часа при просмотре веб-страниц и на 12,3 часа воспроизведения видео.
У ноутбуков есть порты USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.0b, разъём LAN, аудиоразъём.
Цены на новинки начинаются от 67 990 рублей за TUF Gaming A15 и от 77 990 рублей за TUF Gaming A17. Также при оформлении предзаказа до 1 июня можно получить в подарок рюкзак.