ASUS привезла в Россию новые недорогие игровые ноутбуки

Речь идёт о компактной 15-дюймовой модели A15 и 17-дюймовой A17 серии TUF Gaming, которая считается у ASUS бюджетной. Эти ноутбуки работают на новейших процессорах AMD Ryzen: моделях 4000-й серии. Есть варианты с восемью ядрами и 16 потоками. Стоит отметить, что новые чипы изготовлены по 7-нм техпроцессу.

Также ноутбуки получили оперативную память DDR4-3200 и графику GeForce до модели RTX 2060. Эти видеокарты поддерживают трассировку лучей в режиме реального времени и программируемые шейдеры.

Частота обновления экрана у 15-дюймового ноутбука достигает 144 Гц, а у 17-дюймового — 120 Гц. Также частота обновления может меняться динамически в зависимости от производительности графического процессора.