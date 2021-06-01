Продвинутая система охлаждения для CPU и GPU основана жидком металле. Для видеосистемы — это первое такое решение. Также в корпусе ноутбука есть специальный датчик температуры, который обеспечивает постоянную поддержку нормального рабочего состояния.

Ещё Strix G15 AAA оснащён экстремально быстрым игровым дисплеем разрешением FullHD и частотой обновления 300 Гц. ASUS обещает, что клавиатура у ноутбука почти бесшумная, а трекпад стал больше на 85%.

У модели также реализована опция, которая делит мощность между CPU и GPU, чтобы улучшить производительность. С точки зрения питания, устройство получило батарею мощностью 90 Вт*ч. Выйдет в двух вариантах — 15- и 17-дюймовом.