ASUS выпустила переносной дисплей для ноутбука с защитой от бактерий

У дисплея также есть встроенная подставка, которая позволяет располагать его как горизонтально, так и вертикально. Сам экран тут 15,6-дюймовый, сделан на панели IPS. Имеет соотношение сторон 16:9, а разрешение —1920 х 1080 пикселей. Помимо защитного у дисплея есть и антибликовое покрытие. Кроме того, ASUS добавила в новинку технологии для уменьшения нагрузки на глаза за счёт снижения мерцания и защиты от синего света.

Экран можно подключить через разъём USB Type-C. Устройство весит 830 граммов. Его рамки и тыльная поверхность обработаны ионами серебра. Эта технология на 99,9% снижает размножение и оседание вредных бактерий и грибков на поверхности. От вирусов не защищает.