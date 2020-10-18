ASUS выпустила первый ноутбук с видеокартой Intel

Точнее, это не просто ноутбук, а устройство-трансформер. Им можно пользоваться и как классическим ноутбуком, и как планшетом. Диагональ экрана устройства составляет 14 дюймов, а разрешение Full HD.

В качестве аппаратной основы у VivoBook Flip 14 выступают процессоры Intel Tiger Lake, а именно Core i5-1135G7 и Core i5-1165G7. Что самое интересное, в ноутбуке установлена отдельная видеокарта Intel с 4 ГБ видеопамяти. Журналисты предполагают, что это модель DG1. Однако подробностей о видеокарте на сайте ASUS нет.

Оперативной памяти у VivoBook Flip 14 предусмотрено либо 8, либо 16 ГБ. Предлагаются SSD объёмом от 128 ГБ до 1 ТБ. Ноутбук также имеет поддержку быстрой 65-ваттной зарядки — может зарядиться до 60% за 49 минут. Из портов есть USB 2.0, USB 3.2, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI, а также слот для microSD. Сколько стоит ноутбука, пока неясно.