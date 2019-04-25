ASUS выпустила рекордно тонкие и максимально мощные игровые ноутбуки

Первым делом компания продемонстрировала тонкие и лёгкие игровые ноутбуки серии ROG Zephyrus. Корпусы старших моделей из линейки целиком состоят из магниевого сплава, который прочнее алюминиевого, и потому позволяет уменьшить массу устройств. Так толщина корпуса Zephyrus S составляет всего 18,9 мм, а вес ноутбука равен 2 кг. Модель Zephyrus M весит и того меньше — 1,9 кг.

Zephyrus S оснащён дисплеем с частотой обновления 240 Гц и сертификацией PANTONE. Работает на видеокарте GeForce RTX 2070 и процессоре Intel Core i7 девятого поколения. Имеет систему охлаждения Active Aerodynamic System для комфортного гейминга. Средняя модель Zephyrus M работает на GeForce RTX 2060 и поддерживает зарядку через USB Type-C.

Цены на Zephyrus S в России начинаются от 139 990 тысяч рублей, на модель помладше — с 114 990 рублей.

Также компания продемонстрировала линейки ноутбуков ROG Strix и ROG Mothership. Последние — наиболее мощные из всех представленных новинок. Работают на процессоре Intel Core i9 девятого поколения с заводским разгоном. Модели можно посмотреть на видео.