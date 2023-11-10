Долгожданный MacBook Pro с OLED-экраном задержится до 2026 года

Задержка с внедрением OLED в MacBook резко контрастирует с использованием этой технологии в iPhone, начиная с iPhone X. Хоть преимуществ у технологии много, стоит помнить, что OLED-дисплеи могут быть подвержены "выгоранию" экрана - явлению, когда статичное изображение при длительном отображении оставляет на экране остаточный след. Возможно, Apple пытается исправить этот момент.

Между тем, переход на OLED-дисплеи в iPad Pro ожидается в 2023 году, а поставки 10 млн устройств прогнозируются на 2024 год. В текущей линейке Apple MacBook Pro используются мини-светодиодные дисплеи Liquid Retina XDR, обладающие впечатляющими характеристиками, но не имеющие преимуществ OLED.