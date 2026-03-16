Опубликовано 16 марта 2026, 16:28
1 мин.

Эксперты признали MacBook Neo самым ремонтопригодным ноутбуком Apple

За многие годы
Новый MacBook Neo не только самый доступный в линейке, но и значительно проще в ремонте. К такому выводу пришли специалисты iFixit. Главным улучшением стала конструкция батареи.
© iFixit

В предыдущих моделях MacBook аккумулятор обычно приклеивался к корпусу, что сильно усложняло его замену. В MacBook Neo батарея установлена в специальный лоток и закреплена 18 винтами.

Эксперты iFixit также отметили и другие изменения. Например, внутренние детали расположены «более логично», поэтому устройство легче разбирать шаг за шагом. Кроме того, система Apple Repair Assistant теперь спокойно принимает заменённые детали, не вызывая ошибок. Также стало проще заменить экран и клавиатуру, об этом мы писали ранее.

© iFixit

Несмотря на эти улучшения, некоторые ограничения всё ещё остаются. Например, оперативная память и накопитель по-прежнему припаяны к плате, заменить их нельзя.

iFixit поставили ноутбуку 6 баллов из 10 по ремонтопригодности. Что для техники «яблочников» вполне сносно.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
