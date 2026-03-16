Эксперты признали MacBook Neo самым ремонтопригодным ноутбуком Apple

В предыдущих моделях MacBook аккумулятор обычно приклеивался к корпусу, что сильно усложняло его замену. В MacBook Neo батарея установлена в специальный лоток и закреплена 18 винтами.

Эксперты iFixit также отметили и другие изменения. Например, внутренние детали расположены «более логично», поэтому устройство легче разбирать шаг за шагом. Кроме того, система Apple Repair Assistant теперь спокойно принимает заменённые детали, не вызывая ошибок. Также стало проще заменить экран и клавиатуру, об этом мы писали ранее.