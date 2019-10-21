Флагманский ноутбук впервые в России показали на неделе высокой моды

Ноутбук ZenBook Pro Duo (UX581) вышел в рамках концепции NVIDIA RTX Studio. Он поддерживает более 40 приложений, оптимизированных для работы с видеокартами NVIDIA RTX. Среди них, конечно, Adobe Illustrator, Photoshop и Premier. Как сказано в пресс-релизе компании, ноутбуки RTX Studio могут показывать в семь раз более высокую производительность по сравнению с MacBook Pro.

Во время недели моды ZenBook Pro Duo (UX581) испытали при создании эскизов одежды, AR-фильтров в Instagram и обработке фотографии.