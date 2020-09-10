Huawei представила безрамочный ноутбук среднего класса Matebook 14

Толщина корпуса Matebook 14 достигает 15,9 мм. Весит он 1,49 килограмма. 14-дюймовый экран ноутбука занимает 90% передней панели, из-за чего рамки выглядят тонкими. Разрешение дисплея составляет 2160 x 1440 пикселей.

Ноутбук работает на процессорах AMD Ryzen 4000 H-серии. Чипы изготовлены по 7-нм техпроцессу. В Huawei заявили, что это Matebook 14 с самым мощным процессором внутри.

Устройство будет доступно с октября в трёх версиях:

с процессором Ryzen 7 4800H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD и с тачскрином — за 1047 евро;

с процессором Ryzen 5 4600H, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD — за 947 евро;

с процессором Ryzen 5 4600H, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD — за 849 евро.

Что касается Matebook X, то цены на него в Европе начинаются с 1599 евро.