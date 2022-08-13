iPad 10 впервые показали на рендерах

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iPad 10 впервые показали на рендерахДа, кнопка “Home” на месте
До осенней презентации Apple еще есть время, а слухов о разных самых устройствах, которые компания может представить в этом году все больше и больше. Так, на основе недавнего слива схем нового iPad умельцы создали первые полноценные рендеры.
Недавние утечки свидетельствуют о том, что Apple готовит значительный редизайн для модели 10-го поколения.
На новых рендерах можно увидеть плоские боковые стороны, новый модуль задней камеры и более тонкие рамки вокруг дисплея. Однако, несмотря на переход к более современному дизайну, кнопка "Home" осталась.
Использование плоских боковых сторон может указывать на совместимость с Apple Pencil 2, что означает, что оригинальный Apple Pencil может быть окончательно снят с производства после прекращения продаж 10,2-дюймового iPad. Магниты на задней части корпуса также позволят прикрепить чехол-клавиатуру.
На самом деле, если верить слухам, новый iPad сможет похвастаться вполне приятными нововведениями. Подробнее о них вы можете прочитать здесь
Источник:AppleInsider
Автор:Максим МногословныйТеги:
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