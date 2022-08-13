iPad 10 впервые показали на рендерах

Да, кнопка “Home” на месте

До осенней презентации Apple еще есть время, а слухов о разных самых устройствах, которые компания может представить в этом году все больше и больше. Так, на основе недавнего слива схем нового iPad умельцы создали первые полноценные рендеры.