iPad mini 8, похоже, оснастят фирменным процессором A19 Pro. OLED будет позже

По утечке, устройство с кодовыми именами J510 и J511 получит процессор A19 Pro — тот же, что ожидается в iPhone 17 Pro. Этот чип будет иметь больше графических ядер, чем стандартная версия A19. Для сравнения, нынешний iPad mini 7 (2024 года) оснащён A17 Pro от iPhone 15 Pro.

Кроме того, есть слухи, что в будущем Apple переведёт iPad mini на OLED-экран. По предположениям, это может произойти не раньше 2026 года.

В коде также упоминается новый бюджетный iPad с чипом A18 (код J581 и J582), который может выйти уже весной следующего года.