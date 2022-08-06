Когда ждать демонстрацию ноутбука с гибким экраном Asus Zenbook 17 Fold OLED

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Когда ждать демонстрацию ноутбука с гибким экраном Asus Zenbook 17 Fold OLEDВыглядит он, конечно, отлично
Складной ноутбук Asus Zenbook 17 Fold OLED, который компания представила в январе на выставке CES 2022 полноценно продемонстрируют уже скоро. 17-дюймовый ноутбук, который в сложенном состоянии представляет собой 12,5-дюймовую панель могут представить уже 31 августа.
Представленный на выставке CES 2022, Zenbook 17 Fold OLED был вторым серийным складным ноутбуком после ThinkPad X1 Fold. Первоначально Asus надеялась выпустить Zenbook 17 Fold OLED к середине этого года, но видимо что-то пошло не так.
Вместо этого компания подтвердила презентацию устройства на 31 августа. К сожалению, пока неизвестно, сколько будет стоить Zenbook 17 Fold OLED и будет ли он доступен за пределами Европы и Северной Америки. Скорее всего он будет значительно дороже всех игровых ноутбуков ASUS, кроме самых мощных.
Asus Zenbook 17 Fold OLED работает на базе Intel Core i7-1250U, 15-ваттного процессора из серии Alder Lake-U. Также на борту имеется 16 ГБ оперативной памяти, порты Thunderbolt 4 и возможность использования WiFi 6E.
Источник:NoteBookCheck
Автор:Максим МногословныйТеги:
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