Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Ноутбуки и планшеты
03:01, 22 декабря 2023
1 мин.

Компания Peloton полностью отключит планшеты для велотренажёров 2013-2016 годов

Поддержка некоторых моделей прекратилась ещё в 2019

Компания Peloton, производитель планшетов для велотренажёров, объявила о полном снятии с поддержки и отказе от устройств первого поколения под названием Quartz.

Это поколение планшетов 2013-2016 годов выпуска, поддержка которых полностью прекратится в июне 2024 года. Обновление софта для ранних сенсорных экранов Peloton свернула ещё в 2019.

Как сообщил вендор, если пользователь не перенесёт данные на новый планшет, больше не сможет выбирать режим занятий и настраивать гаджет под себя. Планшет продолжит работать, но с одной лишь функцией — «Просто тренировка».

Новости партнеров
Новости партнеров