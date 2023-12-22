Компания Peloton полностью отключит планшеты для велотренажёров 2013-2016 годов

Это поколение планшетов 2013-2016 годов выпуска, поддержка которых полностью прекратится в июне 2024 года. Обновление софта для ранних сенсорных экранов Peloton свернула ещё в 2019.

Как сообщил вендор, если пользователь не перенесёт данные на новый планшет, больше не сможет выбирать режим занятий и настраивать гаджет под себя. Планшет продолжит работать, но с одной лишь функцией — «Просто тренировка».