Компания Peloton полностью отключит планшеты для велотренажёров 2013-2016 годов

03:01, 22 декабря 2023
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Компания Peloton полностью отключит планшеты для велотренажёров 2013-2016 годовПоддержка некоторых моделей прекратилась ещё в 2019
Компания Peloton, производитель планшетов для велотренажёров, объявила о полном снятии с поддержки и отказе от устройств первого поколения под названием Quartz.
Это поколение планшетов 2013-2016 годов выпуска, поддержка которых полностью прекратится в июне 2024 года. Обновление софта для ранних сенсорных экранов Peloton свернула ещё в 2019.
Как сообщил вендор, если пользователь не перенесёт данные на новый планшет, больше не сможет выбирать режим занятий и настраивать гаджет под себя. Планшет продолжит работать, но с одной лишь функцией — «Просто тренировка».
Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
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