Lenovo LOQ или ASUS ROG: какой игровой ноутбук выбрать, рассказали Gizmochina

Кому подойдут

ASUS ROG — это бренд для геймеров, которым важны максимальная производительность и премиум-дизайн. Такие ноутбуки подходят даже для «тяжёлых» игр и киберспорта.

Lenovo LOQ — более доступная серия, созданная для «начинающих» и тех, кто не готов тратить много. Подходит для самых популярных игр и повседневного использования.

Мощность и характеристики

ROG предлагает широкий выбор моделей с топовыми процессорами от Intel и AMD, мощными видеокартами Nvidia, улучшенным охлаждением и RGB-подсветкой.

LOQ чаще всего оснащается средними характеристиками, например, видеокартой RTX 4060, но этого вполне хватает для комфортной игры в Full HD.