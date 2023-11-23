Ноутбуки и планшеты
13:42, 23 ноября 2023
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Lenovo обрушивает молот правосудия на Asus: иск против Zenbook за нарушение патентов

Требует компенсации и запрета на продажу продукта

Технологический гигант Lenovo подал иск против компании Asus за предполагаемое нарушение четырех важнейших патентов. Lenovo требует возмещения ущерба и прекращения продаж ноутбуков Zenbook, заявляя о нарушении патентов на беспроводную передачу данных, диагональную прокрутку тачпада и уникальный механизм шарнира для ноутбуков.

Lenovo обрушивает молот правосудия на Asus: иск против Zenbook за нарушение патентов

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В качестве ярких примеров предполагаемого нарушения в иске приводятся модели Zenbook Pro 14 OLED и Zenbook Flip 14 UX461. Lenovo намерена остановить Asus, требуя компенсации и запрета на продажу спорных продуктов в США.

Судебная борьба между этими технологическими титанами обостряется, ставя в центр внимания вопросы защиты патентов и инноваций на рынке ноутбуков с жесткой конкуренцией. Lenovo стремится отстоять свои права на интеллектуальную собственность, а исход суда может повлиять на всю индустрию.

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