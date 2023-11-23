Lenovo обрушивает молот правосудия на Asus: иск против Zenbook за нарушение патентов

В качестве ярких примеров предполагаемого нарушения в иске приводятся модели Zenbook Pro 14 OLED и Zenbook Flip 14 UX461. Lenovo намерена остановить Asus, требуя компенсации и запрета на продажу спорных продуктов в США.

Судебная борьба между этими технологическими титанами обостряется, ставя в центр внимания вопросы защиты патентов и инноваций на рынке ноутбуков с жесткой конкуренцией. Lenovo стремится отстоять свои права на интеллектуальную собственность, а исход суда может повлиять на всю индустрию.