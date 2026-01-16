Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 16 января 2026, 13:01
1 мин.

М.Видео уверила, что продолжит гарантийный ремонт техники Asus

На фоне последних новостей
М.Видео заявила, что продолжает выполнять все гарантийные обязательства перед покупателями на территории России в полном соответствии с законом. Техника Asus, купленная в магазинах М.Видео и Эльдорадо, по-прежнему принимается на гарантийное обслуживание и ремонт в течение всего установленного срока гарантии.
© Asus

Сдать устройство Asus на гарантийный ремонт можно в любом магазине М.Видео или Эльдорадо, независимо от региона. После приёма техника направляется на обслуживание по решению сервисной службы компании.

В магазинах, где работают сервисные зоны М.Мастер, диагностика проводится прямо на месте специалистом. В некоторых случаях ремонт может быть выполнен сразу, без отправки устройства в сервисный центр.

Кроме гарантийного обслуживания, в М.Мастер также принимают устройства Asus на платный ремонт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Asus с 1 января 2026 года прекратила гарантийный ремонт своей техники в России и Беларуси. Причиной стало отсутствие поставок запчастей и сервисной поддержки. Владельцам устройств с международной гарантией производитель советует обращаться за обслуживанием в другие страны.

Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный
