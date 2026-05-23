Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 23 мая 2026, 12:26
1 мин.

Массовое производство OLED-экранов для MacBook Pro начнется в июне

Готовятся к массовому выпуску
Samsung Display, как пишут корейские СМИ, достигла высокого качества производства OLED-панелей для будущих ноутбуков Apple MacBook Pro. Выход годных экранов превысил 90%, а на некоторых этапах достиг 95%. Массовое производство может начаться уже в июне.
Массовое производство OLED-экранов для MacBook Pro начнется в июне

© Apple

Всего планируется выпустить около 2 миллионов экранов, которые затем отправятся на сборку готовых ноутбуков.

СМИ ждут, что Apple выпустит также MacBook Ultra в этом или следующем году — по слухам, с сенсорным OLED-дисплеем.

Пока Apple официально не подтверждала эти планы. Да и вряд ли будет до анонса.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#MacBook
,
#ноутбук
,
#экран
,
#OLED
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Ноутбуки и планшеты/
  4. Массовое производство OLED-экранов для MacBook Pro начнется в июне