Массовое производство OLED-экранов для MacBook Pro начнется в июне

Опубликовано 23 мая 2026, 12:261 мин.
Массовое производство OLED-экранов для MacBook Pro начнется в июнеГотовятся к массовому выпуску
Samsung Display, как пишут корейские СМИ, достигла высокого качества производства OLED-панелей для будущих ноутбуков Apple MacBook Pro. Выход годных экранов превысил 90%, а на некоторых этапах достиг 95%. Массовое производство может начаться уже в июне.
Всего планируется выпустить около 2 миллионов экранов, которые затем отправятся на сборку готовых ноутбуков.
СМИ ждут, что Apple выпустит также MacBook Ultra в этом или следующем году — по слухам, с сенсорным OLED-дисплеем.
Пока Apple официально не подтверждала эти планы. Да и вряд ли будет до анонса.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный