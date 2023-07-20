На 16-дюймовый модульный ноутбук Framework стартовали предзаказы

Компания Framework оснастила ноутбук системой охлаждения, состоящей из двух 75-мм вентиляторов, трех тепловых трубок и термоинтерфейса из жидкого металла. Ноутбук оснащен 16-дюймовым QHD+ дисплеем с частотой обновления 165 Гц.

Маловероятно, но возможно, что мы наблюдаем возрождение «тренда» на модульную технику. Как минимум, Европейский совет уже одобрил закон, обязывающий производителей смартфонов оснащать свои устройства съёмными аккумуляторами к 2027 году.