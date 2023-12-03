Настоящий зверь: раскрыт игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus с Core Ultra 9 185H и RTX 4090

10:30, 03 декабря 2023
1 мин.
Настоящий зверь: раскрыт игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus с Core Ultra 9 185H и RTX 4090Цена пока что неизвестна
Долгожданный ноутбук Asus ROG Zephyrus F16 2024 «раскрыл» свои возможности. Он может похвастаться Ultra 9 185H в сочетании с RTX 4090. Утечка информации от инсайдера momomo_us обещает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Этот игровой зверь, оснащенный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 1 ТБ, никого не оставит равнодушным. В серии процессоров Intel Core Ultra, запуск которой намечен на 15 декабря, ожидается флагманская модель Ultra 9 185H с базовым энергопотреблением 45 Вт, ядрами 6P + 8E + 2 маломощными спецификациями E, турбочастотами до 5,1 ГГц и интегрированной графикой 8Xe. И вот как раз-то ее и должен получить вышеназванный Asus ROG Zephyrus
Новости партнеров
Новости партнеров