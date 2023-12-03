Настоящий зверь: раскрыт игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus с Core Ultra 9 185H и RTX 4090

Этот игровой зверь, оснащенный 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 1 ТБ, никого не оставит равнодушным. В серии процессоров Intel Core Ultra, запуск которой намечен на 15 декабря, ожидается флагманская модель Ultra 9 185H с базовым энергопотреблением 45 Вт, ядрами 6P + 8E + 2 маломощными спецификациями E, турбочастотами до 5,1 ГГц и интегрированной графикой 8Xe. И вот как раз-то ее и должен получить вышеназванный Asus ROG Zephyrus