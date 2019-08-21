Названы марки ноутбуков, которые россияне чаще всего сдают в ремонт

На ASUS приходятся 19% заявок на ремонт, на Lenovo — 18%, а HP — 15%. Специалисты поясняют: ноутбуки этих брендов нельзя назвать самыми ломающимися. Они просто популярнее остальных. Помимо них в ремонт сдают Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

Чаще всего у ноутбуков выходят из строя жёсткие диски (21%), на втором месте по поломкам стоят материнские платы и их элементы (17%). Из-за проблем с экраном сдают 16% устройств, из-за неисправностей клавиатуры — 12%.

Также специалисты рассказали, что у ноутбуков ASUS чаще, чем у других ломаются материнские платы.