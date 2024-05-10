​​Несмотря на OLED-дисплей, в свежем iPad Pro не будет функции always-on

OLED-дисплеи, как у M4 Pro, могут индивидуально подсвечивать пиксели, позволяя черным областям полностью гаснуть. Это идеально подходит для постоянно включенного дисплея, на котором отображается минимум информации, например часы или виджеты. Вот в чем загвоздка: OLED-панель M4 Pro имеет переменную частоту обновления от 10 до 120 Гц. В iPhone 14 Pro с always-on дисплеем используется LTPO-панель с частотой обновления не менее 1 Гц. Это значительно снижает энергопотребление при отображении статичных изображений, что является ключевым фактором для постоянно включенной функциональности.

По всей видимости, Apple требует минимальную частоту 1 Гц для always-on, что объясняет ее отсутствие в M4 Pro. В iPhone 13 Pro, несмотря на OLED-панель с частотой 120 Гц, функция постоянного включения отсутствовала из-за того же ограничения в 10 Гц.

Однако, по слухам, Apple разрабатывает док-станции для iPad со встроенными динамиками, что может привести к созданию сценария, при котором всегда включенный дисплей будет работать в док-станции, при постоянном питании.