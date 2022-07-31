Несуразный "подбородок": Asus представила ноутбук Chromebook CX1

Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пиеселей и яркостью 250 кд/м2. Экран занимает 78,7% площади крышки, такой форм-фактор был и в прошлых версиях, но он все еще выглядит несуразно.

В устройство ​установлен процессор Pentium Silver с четырьмя вычислительными ядрами. Максимальная емкость оперативной памяти составляет 16 Гб. Флеш-модуль eMMC обладает емкостью 32 или 64 ГБ.

Заявленное время автономной работы на одной зарядке составляет 12 часов. Вес устройства составляет примерно 1,47 кг. Есть поддержка Wi-Fi 6, слот microSD, веб-камера с разрешением 720p, порты USB 3.2 Type-A и USB 3.2 Type-C, а также 3,5 мм джек для наушников.

Цена пока что неизвестна