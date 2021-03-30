Ноутбуки Acer и ASUS подорожают

Согласно информации источника, поставщики компонентов тоже сталкиваются с высоким спросом и начали повышать свои цены. Поэтому и ASUS, и Acer вынуждены будут поднять стоимость своих ноутбуков во втором квартале 2021 года. Рост цены ожидается в районе 10%.

Стоит отметить, что в 2020 году рынок ноутбуков пережил взрывной рост из-за пандемии коронавируса. Многие люди тогда перешли на удалёнку, и потребителям понадобились ноутбуки и планшеты для работы и учёбы. Acer и ASUS продемонстрировали одни из самых высоких годовых финансовых показателей за последние годы.