Новый мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D имеет потенциал стать лучшим

Отличительной чертов здесь является технология 3D V-Cache, включающая 144 МБ кэш-памяти непосредственно в процессоре. По объему кэш-памяти процессор превосходит все настольные X3D-чипы AMD.

AMD утверждает, что это «самый быстрый в мире мобильный игровой процессор», превосходящий своего собрата 7945HX более чем на 15%. Однако реальный прирост производительности наблюдается при разрешении 1080p, а при более высоких разрешениях, таких как 1440p или 4K, производительность процессора менее заметна.

Новый ноутбук Asus, работающий на чипе AMD, поступит в продажу 22 августа.