Новый мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D имеет потенциал стать лучшим

Новый мобильный процессор AMD Ryzen 9 7945HX3D имеет потенциал стать лучшим144 МБ кэш-памяти
Компании AMD и Asus представили ROG Strix Scar 17 X3D - неплохой 17-дюймовый игровой ноутбук. Но что действительно отличает его, так это «внутренности». В основе устройства лежит мобильный чип AMD 7945HX3D, обладающий большим количеством ядер - 16 и 32 потоками с тактовой частотой до 5,4 ГГц, что делает его лучшим в линейке процессоров AMD для ноутбуков, сообщает The Verge.
Отличительной чертов здесь является технология 3D V-Cache, включающая 144 МБ кэш-памяти непосредственно в процессоре. По объему кэш-памяти процессор превосходит все настольные X3D-чипы AMD.
AMD утверждает, что это «самый быстрый в мире мобильный игровой процессор», превосходящий своего собрата 7945HX более чем на 15%. Однако реальный прирост производительности наблюдается при разрешении 1080p, а при более высоких разрешениях, таких как 1440p или 4K, производительность процессора менее заметна.
Новый ноутбук Asus, работающий на чипе AMD, поступит в продажу 22 августа.