Объявлена российская цена первого в истории ноутбука Realme

Объявлена российская цена первого в истории ноутбука RealmeВстречайте Realme Book
Realme Book получил экран диагональю 14,2 дюйма и разрешением 2K. В качестве процессора у ноутбука выступает Intel Core i5-1135G7 со встроенной графикой, установлены две планки оперативной памяти по 4 ГБ, имеется накопитель на 512 ГБ. Что касается портов, то у ноутбука есть один USB Type-C, один Thunderbolt 4, один USB Type-A и один 3,5-мм разъём. При этом устройство получилось довольно тонким — 14,9 мм.
Realme также сделал акцент на том, что Realme Book может работать с нейросетями, что может быть интересно специалистам по машинному обучению. Ноутбук оснащён батареей на 53 Вт*ч, компания обещает до 11 часов работы без подзарядки.
Realme Book, конечно, можно бесплатно проапгрейдить до Windows 11.
Оформить предзаказ на ноутбук можно будет в ближайшее время. Стоимость Realme Book составит 79 990 рублей, однако первое время будет действовать акционная цена 59 990 рублей, а первые 50 покупателей получат в подарок смартфон Realme 8i. Устройство будет продаваться эксклюзивно в «Ситилинке».
Мы уже сделали обзор ноутбука, который вы можете почитать по этой ссылке.