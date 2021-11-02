Объявлена российская цена первого в истории ноутбука Realme

Realme также сделал акцент на том, что Realme Book может работать с нейросетями, что может быть интересно специалистам по машинному обучению. Ноутбук оснащён батареей на 53 Вт*ч, компания обещает до 11 часов работы без подзарядки.

Realme Book, конечно, можно бесплатно проапгрейдить до Windows 11.

Оформить предзаказ на ноутбук можно будет в ближайшее время. Стоимость Realme Book составит 79 990 рублей, однако первое время будет действовать акционная цена 59 990 рублей, а первые 50 покупателей получат в подарок смартфон Realme 8i. Устройство будет продаваться эксклюзивно в «Ситилинке».

Мы уже сделали обзор ноутбука, который вы можете почитать по этой ссылке.