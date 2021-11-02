Когда-то Realme вытеснили обнаглевших производителей смартфонов. Повторится ли это в ноутбуках?Ищем «фирменный почерк» в первом ноутбуке от производителя выгодных мобильников
Кто такие Realme в смартфонах и что им светит в ноутах
В смартфонах Рилми прославился тем, что этих самых Xiaomi стабильно понемногу обходит по соотношению цены/качества. Realme C21Y — чуть быстрее и выгоднее чем Redmi 9C, Realme 8 Pro = Redmi Note 10 Pro минус «понты», с ценой на несколько тысяч рублей ниже (как правило) и без проблем с датчиком приближения. Наушники Realme Buds Air 2 — более доступная альтернатива Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro без ущерба характеристикам или качеству.
А остальные конкуренты? Ну, бюджетные Самсунги радикально дороже (12-14 тысяч за «ведро» на MTK Helio P35, процессоре 2017 года, не желаете?), Oppo и Vivo, несмотря на «китайскость», тоже без закладывания процента на чёрную икру и Багамы, смартфоны не продают, ZTE делает уж очень дешёвые (тот случай, когда дешёвые — это не «доступные», а дешёвые) мобильники на древних горячих и медленных процессорах, Nokia и Sony по цене/качеству конкуренцию не выдерживают.
Короче, в России и всех остальных странах, где с китайскими мобилами не борются санкциями, Realme и Xiaomi состязаются на двоих.
В ноутбуках ситуация немного другая — там, во-первых, исторически уже были ребята, которые отняли у «буржуев» кусок хлеба. Потому что это был китайский производитель ноутбуков с китайским производством, что оказалось намного выгоднее, чем американский/тайваньский производитель с китайским производством — в общем, я намекаю на Lenovo, которые среди китайских производителей ноутов были пионерами ещё 8-9 лет назад.
А во-вторых, в ноуты, помимо Xiaomi, за последние годы резко рванул Huawei, у которого американцы «замочили под ноль» (ну, почти) производство смартфонов, а вот ноутбуки трогать почему-то не стали. Поэтому Хуавей приложил все усилия, иногда даже финансовые, чтобы стать видным персонажем среди производителей ноутов. И добился своего, в отличие от Haier, который пришёл с ценами уровня «ну и зачем это нужно?», и ещё не ушёл, но и популярность набрать не может.
Не понимаете, к чему клоню? Объясняю: в ноутбуках нет такой выжженной земли без конкурентов, как в смартфонах, среди производителей ноутов «мальчиков для битья» с печальным соотношением цены и качества не осталось (такие уже вымерли давно, не будем показывать пальцем на Fujitsu и Toshiba). И уж в 2021 году, когда производители процессоров из-за дефицита продают CPU без супер-наценок «большим» игрокам в ноутах, а не маленьким, надеяться на чудо не приходится.
Но, в общем-то, в 2019 году, когда Realme пришёл в Россию, он тоже выглядел как «вроде похоже на Xiaomi, но не радикально выгоднее — так зачем брать его, а не Xiaomi?», а теперь уже Сяома вынуждена губу закатывать с ценами, потому что есть «злой» конкурент, умеющий работать без супер-наценок. Может и с ноутбуками получилось?
Чтобы не особо юлить и не разгонять интригу, вот вам сразу характеристики ноутбука. Чтобы все покупатели пластмассового гoвна с TN-матрицами за 30 тысяч рублей убежали из статьи не портили воплями «да я никогда за такие деньги ноут не буду покупать принципиально!» комментарии.
С остальными сейчас будем вникать, хорошим или плохим получился Realme Book в сравнении с остальными ноутбуками среднего класса, с учётом нынешних цен «доллар по 70» и «дефицит комплектующих, ну а чо вы ещё хотели?».
|Realme Book (RMNB 1002)
|Экран
|14.2", 2160x1440, IPS, глянцевый, 60 Гц
|Процессор
|Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake-U, 4 ядра/8 потоков, 2.4/4.2 ГГц, 28 Вт)
|Оперативная память
|2x 4 ГБ, LPDDR4, 4266 МГц, Dual Channel
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe (80 EU)
|Накопитель
|1x 512 ГБ, Samsung PM991a MZVLQ512HBLU-00B00, M.2 2280 (NVMe, PCIe 3.0 x4)
|Порты и разъёмы
|1x USB 3.2 Gen1 Type-C,
|1x USB 3.2 Gen1 (Thunderbolt 4)
|1x USB 3.2 Gen1 Type-A
|1x 3.5 мм мини-джек (комбо),
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6 802.11ax + Bluetooth 5.2 (Intel AX201NGW)
|Аккумулятор
|54 Вт*ч
|Размеры (ШхГхВ)
|307.21 x 228.96 x 14.9 мм
|Вес
|1380 г
|Ориентировочная цена
|70 000 рублей
Синий, как я вечером по пятницам
Как известно, Россия для грустных, поэтому и смартфоны, и ноутбуки у нас покупают в унылых серых-белых-чёрных расцветках почти всегда. Пару лет назад китайцы из Huawei очень удивлялись, когда я сказал, что их зелёный MateBook X Pro в России «не зайдёт», и приводили аргументы, что «ну когда-то же людям захочется покупать технику с дизайном не как у соседа?». А воз и ныне там.
Поэтому тот факт, что Realme Book может быть только в синем цвете корпуса, и никаком другом — рискованная история для производителя. С нашей страной любителей оскорбляться по любому поводу в пределах досягаемости, «пацаны не поймут», если купишь ноут в синем матовом цвете. Да и мне в первый день тестирования тоже было неловко, врать не буду.
Но для пацанов напомню, что
соседям по парте коллегам по работе можете в ответ на претензии говорить, что это цвет «BMW M» или цвет в стиле логотипа Gillette (сами посмотрите), да и вживую ноут не настолько ядрёно-синеватый, как на фотках. Чем больше солнца, тем ярче свет. При слабом свете лампы в спальне иной раз вообще сероватым кажется.
Габариты и вес? После Huawei MateBook X или LG Gram с их 0,999 кг берёшь в руки, кривишь морду лица и такой: «Ну, я думал, что он легче будет!». А потом до тебя доходит, что это же 14-дюймовый аппарат! А среди других ноутов такой же размерности Realme Book ни по весу, ни по длине-ширине-толщине особо от конкурентов не отличается. А иные из них — Xiaomi, например, даже немного тяжелее получаются:
|Ноутбук
|Realme Book
|Xiaomi RedmiBook Pro 14
|Apple MacBook Air 13 2020
|Lenovo IdeaPad 5 Pro
|Honor MagicBook 14 (он же Huawei MateBook D14)
|Диагональ экрана
|14.2”
|14”
|13.3”
|14”
|14”
|Вес
|1.38 кг
|1.46 кг
|1.29 кг
|1.38 кг
|1.38 кг
|Ёмкость аккумулятора
|54 Вт*ч
|56 Вт*ч
|49.9 Вт*ч
|56.5 Вт*ч
|56 Вт*ч
|Габариты, мм
|307 x 229 x 14.9
|315 x 220 x 17.2
|304 x 212 x 16.1
|312 x 221 x 17.9
|322 x 214 x 15.9
На толщину тут, правда, особо внимания не обращайте — все производители в этом плане врут и указывают самую тонкую часть ноута (у переднего торца) как эталон. Короче, с учётом размера экрана и ёмкости аккумулятора всё у Realme Book с размерами нормально.
Разъёмы для «сейчас» и для «потом»
Меня, конечно, очень «прикалывают» и восхищают маленькие ноутбуки с огромным количеством разъёмов, но тут как в старом споре о сиськах — кто-то считает, что лучше бы это были мозги. А в случае с ноутбуками разъёмы прибавляют толщину корпуса и, хоть и немного, но «срезают» место для аккумулятора, либо вольготного расположения вентиляторов в системе охлаждения.
В Realme Book из всех разъёмов стоит знать главное — есть полноразмерный USB! Всего один, зато дофига быстрый (аж USB 3.2 Gen 1 — 10 Гбит/с, даже для внешнего SSD скорости хватит с запасом). Остальное — Type-C. Никаких дополнительных хабов и переходников в комплекте с ноутбуком нет — типа, если вам влепили в корпус полноразмерный USB, то к такому ноутбуку полагается только зарядное устройство.
Разъём зарядки — максимально «хитровыдуманный». С виду стандартный Type-C, в который втыкаешь кабель от 65 Вт-зарядника, и… это только часть функций разъёма. Потому что он ещё и по совместительству:
- Thunderbolt 4. Короче, это самый «жирный» порт в ноутбуке, к которому можно подключить хренову тучу всего по USB, а ещё подключить внешний экран и внешнюю сетевуху (если вы фанат проводного интернета), и на всё это хватит скорости.
- Порт обратной зарядки мощностью 15 Вт. Короче говоря, при необходимости зарядит ваш смартфон не так быстро, как комплектный зарядник смартфона на 18 Вт, но намного-намного быстрее, чем обычный пор компьютера/ноутбука.
Меня, конечно, смущает, что вот эту всячину засунули именно в зарядный порт, а не соседний Type-C — зарядный порт хотелось бы оставить под зарядку, а не искать к нему USB-хаб, который сквозь себя сможет пропустить 65 Вт от зарядника и передать их в ноут. Но тут уж особенности сертификации Intel, который обязывает делать самым быстрым и самым навороченным именно зарядный порт Type-C.
А ещё обязывает ноуты работать не менее 9 часов от аккумулятора, поддерживать быструю зарядку и современный Wi-Fi 6 и т.д. Короче, выдаёт шильдик EVO ноутам, у которых характеристики уровня «средний класс и выше».
Из фамильных особенностей (или как там говорят, «фирменного почерка Realme») запомнилось ещё вот что:
- Корпус «люминиевый». Ну а какой же ещё — пластик по такой цене ставить уже считается неприличным, сплав магния дороже и встречается чаще всего в ноутбуках от 100 тысяч рублей и больше.
- Веб-камера есть. Она обычная и расположена над дисплеем, больше сказать нечего.
- Угол раскрытия крышки просто офигительный. Почти 180 градусов, как в каком-нибудь ноуте с сенсорным экраном. В принципе, Huawei MateBook D14 тоже так умеет, но вот MateBook X раскрыть настолько широко не получится, как и Xiaomi RedmiBook 14. Lenovo IdeaPad 5 Pro можно распахнуть чуть шире, но тоже на меньший угол.
Зачем это вообще нужно? Если будете ехать в автобусе с тесными сидениями и положите ноут на согнутые колени, в Realme Book хватит запаса раскрытия, чтобы экран смотрел на вас, а в ноутбуках с плохим углом раскрытия экран будет смотреть вам на пупок.
- Кард-ридера и полноразмерного HDMI нет. Вроде бы и хрен бы с ними, но вы же заклюёте меня, если не упомяну об этом. Я бы на месте владельца такого ноута прикупил хаб с HDMI, RJ-45, несколькими USB и кард-ридером SD, а ещё отдельным под microSD (на Aliexpress этого добра тонны, можете брать какой-нибудь Dodocool, Ugreen, Baseus и т.д. и не париться). Но если вам дорого или религия не позволяет, то да, внешний монитор без переходников не подключите, и карту памяти из телефона не воткнёте.
- Вся вентиляция процессора расположена снизу. Она во всех тонких ноутбуках так расположена, просто в некоторых ещё есть выдув горячего воздуха с задней грани (которая на стыке с экраном). Тут обошлись без неё — забегая наперёд могу сказать, что с температурой всё осталось норм.
- Проверку на макбук не проходит. Потому что это не MacBook. То есть если попробуете открыть крышку одной рукой, не получится — корпус подпрыгнет следом, потому что петли тугие. Вроде неудобно, но с другой стороны, ноут не будет сам открываться или закрываться, если будете что-то печатать, пока едете в такси по российским дорогам в глубинке. Кстати, выемка для раскрытия крышки на передней грани огромнейшая — давно не видел ноутбуков, в которых она бы занимала четверть ширины корпуса.
У MacBook Air экран, внезапно, хуже
В ноутбуках частенько случается ситуация, когда один и тот же экран (матрица) стоит в ноутбуках разных производителей. Регулярно бывает, что у некоторых моделей Acer/Asus/Lenovo/HP запчасти дисплея взаимозаменяемые.
А вот в «новыми китайцами», наподобие Xiaomi, Huawei и, как оказалось, Realme, всё не так — кругом эксклюзивы. То есть AIDA64 сообщит вам, что дисплей в ноутбуке — «CMN8C04 HD140ZB-01A», но эта информация вам ничего не даст (кроме догадок, что это Chi Mei), потому что больше в природе ноутбуков с этой моделью дисплея нет. Да и в целом было понятно, ведь ноутбуков с 14.2” (а не 14” ровно) и разрешением 2160x1440 больше не продают.
Ну и ладно, это не мешает нам измерить характеристики и сравнить их с конкурентами:
|Ноутбук
|Realme Book
|Honor MagicBook 14”
|Lenovo IdeaPad 5 14ACN6
|Xiaomi RedmiBook 14 Pro
|Apple MacBook Air 13” Early 2020
|Asus ZenBook 14 UX425EA
|Разрешение
|2160x1440
|1920x1080, 60 Гц
|2880x1800, 90 Гц
|2560x1600, 60 Гц
|2560x1600, 60 Гц
|1920x1080, 60 Гц
|Яркость
|400 кд/м2
|255 кд/м2
|400 кд/м2
|285 кд/м2
|355 кд/м2
|390 кд/м2
|Контрастность
|1500:1
|770:1
|1530:1
|1500:1
|1000:1
|1100:1
|Цветовая температура (идеально — 6500K)
|7500K
|7000K
|6800K
|Нет данных
|6750K
|6400K
|Цветовой охват sRGB
|95%
|95%
|99%
|97%
|94%
|98%
|Гамма (2.2 — идеал)
|2.1
|2.0
|2.2
|Нет данных
|2.2
|2.2
|DeltaE (меньше — лучше)
|4.5
|2.2
|1.5
|Нет данных
|0.9
|1.7
Данных о «Сяомобуке» так мало, потому что никто его за пределами Китая ещё не тестировал. Но, судя по переводу китайского обзора, дисплей получился довольно тусклым. Хотя на фоне позорища в ноутбуке Honor все выглядят красавчиками — до того, как начал собирать данные, был уверен, что в Huawei MateBook D14 и Honor MagicBook 14 экраны ого-го, но нет.
Короче говоря, круче пока в этом классе только Lenovo IdeaPad 5, на фоне него даже MacBook Air на M1 выглядят бедным родственником. Ну а в Realme Book дисплей по яркости и контрастности один из лучших. Цветопередача, правда, настроена по-китайски (в плохом смысле этого слова) — белый цвет должен быть нейтральным, но чуть сдвинут в сторону синевы и из-за этого RGB (красный, зелёный, синий) выглядят не так, как должны быть в эталоне. Правда, это не потому, что дисплей плохой, а просто никто не настроил «с завода» нормально — если надумаете покупать, скачивайте перенастроенный на нормальные цвета профиль дисплея на Notebookcheck, а потом ставьте по этой инструкции — получите цветопередачу уровня MacBook Air.
И да, если вы ещё не заметили по цифрам в разрешении дисплея, в Realme Book он с соотношением сторон 3:2 (почти квадратный) вместо «киношных» вытянутых в стороны 16:9 у большинства конкурентов. Для работы так удобнее, а вот в фильмах и на YouTube чёрные полосы сверху и снизу будут занимать больше места (видосы-то все вытянутые в стороны сейчас).
Есть aptX по Bluetooth, это главное
На корпусе есть наклейка DTS, мол, ля-ля, тополя, настроено профессионалами, и прочий маркетинг. Де-факто у ноутбука два динамика, с которыми он играет… как обычный 14-дюймовый ноутбук среднего класса. Не «пищалка», не хрипит и уши не режет, но и вспоминать в старости, мол «А вот был у меня в былые годы ноутбук Realme, играл так, что вы не представляете, внучата!» тоже не будете — ни-че-го особенного.
В наушниках — тоже, и даже эквалайзера для тонкой настройки не видать. Да и не нужен он, звуковой тракт встроенного аудио Realtek ALC269 сам по себе нормальный.
Гораздо важнее то, что Bluetooth-модуль поддерживает кодек aptX — китайцы не сэкономили на лицензионных отчислениях для Qualcomm, поэтому звук в Bluetooth-наушниках у вас будет качественным. А не ущербным в стиле «Васян переконвертировал cpаный mp3 и залил его в качестве видоса 240p на YouTube» — именно так на Винде играет музыка по Bluetooth, если поддерживается только SBC, а не aptX.
В идеале хотелось бы ещё aptX HD и LDAC заполучить, но это уже фантастика и аудиофилия, на которую производители ноутов пока кладут с прибором.
Клавиатура обычная, листаем дальше
Статья и так простынёй получилась, поэтому не буду долго останавливаться на том, что не требует разъяснений. Вкратце:
- Клавиатура и тачпад удобные. Есть два уровня подсветки (днём плохо видно, вечером и в пасмурную погоду как раз) клавиши мягкие и не шумные.
- Сканер отпечатков пальцев классный и быстрый. Никаких нареканий.
- В клавиатуре немного бесит то, что F-клавиши изначально назначены на мультимедиа. То есть управляют яркостью экрана/громкостью звука и т.д., пока сами не нажмёте Fn и не переключите их функцию. По умолчанию это добро сменить на классические функции (переименование, вырезка/вставка и прочее) нельзя, в UEFI тоже такой настройки нет.
Кстати, чтобы два раза не вставать, о UEFI (или BIOS, если вы старовер) — в ней минимум функций, помимо отключения Secure Boot и назначения флешки/жёсткого диска загрузочным (чтобы винду переустановить с накопителя) есть включение/выключение TPM. Короче, этот чёртов шифровальный модуль, из-за которого часть ноутбуков стали несовместимыми с Windows 11, в Realme Book есть и функционирует. Можете ставить W11 в любой момент без проблем.
Напоминаю: индекс процессора не говорит о производительности ни-че-го
Из-за того, что производители процессоров совместно с производителями ноутбуков мутят свои грязные делишки и не отвечают за свои слова, приходится в каждом обзоре проговаривать очевидное:
В 2021 году два ноутбука с одинаковым процессором могут отличаться по производительности в 2 раза (!!!). И не из-за того, что вентиляторы не справляются.
А потому что Intel выпустил, например, Core i5-1135G7 и разрешил производителям «душить» или «разгонять» его как угодно в очень широких пределах.
Хотите — делайте из четырёхъядерного процессора доходягу с производительностью уровня двухъядерных Core i3-1115G4 или Core i7-6567U. Хотите — до уровня 6-ядерных Intel Core i7-8850H и AMD Ryzen 5 4680U раскочегаривайте.
Прикольно? Очень даже. Но есть пара нюансов:
- Этот тюнинг называется «TDP» или «Power Limits» и рамки работы процессора выставляет производитель ноута — какие выставлены на заводы, с такими вам и жить. Если вы купили ноутбук с Core i5-1135G7 в «задушенном» до уровня двухъядерников варианте, таким он и останется до конца (его жизни). И вторая проблема:
- Вы не можете знать, какой будет производительность процессора в ноутбуке, пока не купите его или не прочитаете обзоры. Потому что она может быть любой, а отчитываться перед вами, холопами, ни производитель ноута, ни Intel, не планируют — они написали «Core i5-1135G7 Tiger Lake 12 поколение», и всё, маркетинговые цели достигнуты.
Вот если бы вы покупали набор из болтов и гаек (нет, не Жигули) с одной этикеткой, а там каждый раз были бы болты и гайки разной размерности, производителю бы уже набили бы морду. Или юрморду (юрлицо). Но в ноутбуках «плавающая» в два раза производительность процессора (да и видеокарт, NVIDIA не даст соврать) считается не обманом покупателя, а достижением — мол, больше ноутбуков, маломощных, мощных и разных. А какой именно выпадет вам — ну, это ваши проблемы, надо было обмазываться понятиями TDP, Power Limit и троттлинга перед покупкой.
Поэтому придётся потратить время на то, чтобы выяснить — насколько быстрый Core i5-1135G7 в Realme Book в сравнении со «средней температурой по больнице» (средней производительностью) этих процессоров в других ноутбуках.
Как работает процессор, какие игры пойдут
Лучше один раз увидеть. Итак, есть у нас Core i5-1135G7 в хреновой туче ноутбуков. Смотрите-ка в таблицу, в ней показаны:
- Модель ноутбука
- Процессор и его мощностные пределы (Power Limits). Первая цифра в ваттах — для кратковременной (до 2 секунд) нагрузки, вторая — для постоянной работы при максимальной нагрузке. Чем выше цифра, тем быстрее работает процессор.
- Графика. Да и хрен бы с ней, мы смотрим результаты теста, который дёргает только процессор, это можно даже не смотреть.
- Оперативная память. Тоже не имеет отношения к разговору.
- Результат в баллах. Посчитайте проценты и ощутите разницу, насколько по-разному может работать один процессор в зависимости от степени «удушения» с завода.
Как видите, по баллам процессоры располагаются от 2786 до 6136 баллов. Где в этом списке Realme Book? В нижней части списка: его результат — 5289 баллов. Из всех близких по цене моделей в таблице только Lenovo ThinkBook будет чуть быстрее, остальные ноуты либо флагманы, либо отличаются по габаритам.
И да, Power Limit в Realme Book для длительной нагрузки — 28 Вт.
Вы сейчас будете удивляться, но с Core i5-1135G7 процессор Realme Book работает в бенчмарке Cinebench R20 на 18% быстрее, чем Core i7-1165G7 в ZenBook 14 UX425EA и примерно на одном уровне с Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14, у которой тоже Core i7-1165G7. Либо китайцы читерят, либо процессор настолько свободно «дышит», что тюнингован по производительности в лучшую сторону.
Судя по уровню нагрева (а я пробовал и AIDA64, и powerMAX) охлаждение всё-таки крутое — троттлинга нет, если ноут не будет стоять на подушке или одеяле, перегреть и заставить «лагать» вы его не сможете.
Об играх на встроенной графике Iris Xe Graphics G7 80EU ничего хвалебного сказать нельзя, но если вам уж очень захочется поиграть, то:
- FIFA 22 будет «летать» в 1280x720 на низком качестве графики и «сойдёт, если в онлайн не играть» на средних в 1920x1080.
- Cyberpunk 2077 будет работать в режиме хренового слайдшоу на любой графике, даже не пробуйте.
- DiRT Rally 2 и DiRT 4 еле-еле будут работать на минимальных в 1280x720.
- Doom Eternal не играбелен даже на минимуме и в низком разрешении.
- GTA 5 пойдёт на минимальных в 1280x720.
- Far Cry 6 будет регулярно «тормозить» на минимальных в 1280x720, но кое-как поиграть можно.
- Ведьмак 3 на средних в 1280x720 вполне играбелен (игра-то старая).
Короче, нормально играть в 1280x720 сможете в игры 2016 года и старше. Новьё не будет работать вообще в большинстве случаев, если это не World of Tanks и прочие FIFA.
Оперативка, SSD, апгрейд
Оперативной памяти в Realme Book в любых конфигурациях только 8 ГБ — по нынешним меркам это ещё не плохо, но уже впритык. То есть если запускаете какую-нибудь игрушку, придётся закрывать Google Chrome. Ну и вообще не открывать по 50+ вкладок в браузере и т.д. И с этим, увы, ничего не поделаешь — память распаяна.
А вот SSD съёмный, поэтому стандартный 512 ГБ можно заменить на любой нужный вам объём (благо, накопитель стандартнейший — PCIe 3.0 x4 размерности 2280). А если объёма памяти хватает, то можете и не менять — это хороший быстрый самсунговский SSD, всё с ним хорошо.
Wi-Fi-модуль тоже можно заменить, только это нафиг не нужно. Во-первых, потому что он выжимает 750 Мбит/с на передачу и 1100 Мбит/с на приём — вы уверены, что у вас в ближайшие лет пять будет домашний интернет на такой скорости? А во-вторых, раз уж этот модуль поддерживает aptX по Bluetooth, стоит держаться его, чтобы не купить какой-нибудь MediaTek-Ralink, у которого звук по блютузу будет паршивым.
Автономность
Время работы от аккумулятора у Realme Book — на четвёрку по пятибалльной. На фоне таких ноутов, как Lenovo ThinkBook 14 или MSI Prestige 14 автономность неплохая, но в целом практически все конкуренты оказываются выносливее.
Вы вряд ли вытерпите 10 часов просмотра фильмов залпом, да и 8.5 часов в «Chrome — Microsoft Office — Zoom/Teams» тоже подряд не осилите, но просто имейте в виду, что Realme Book — это ноут с автономностью на «утром пришёл на работы — работал вдали от розетки — к уходу с работы ноут попросил зарядное». И без всяких запасов на «доехать по дороге и ещё по работе в пути попереписываться». Хотя вряд ли такие ограничения кого-то смутят.
|Замеры при 150 кд/м2 яркости дисплея
|Realme Book
|Honor MagicBook 14 2021
|Xiaomi RedmiBook Pro 14
|ASUS Zenbook 14 UX425EA
|Lenovo IdeaPad 5 Pro 14
|Ёмкость аккумулятора
|54 Вт*ч
|56 Вт*ч
|56 Вт*ч
|67 Вт*ч
|56 Вт*ч
|Автономность в рабочей нагрузке
|8 часов 30 минут
|8 часов 30 минут
|9 часов 45 минут
|13 часов
|7 часов 45 минут
|Автономность в фильмах
|10 часов 30 минут
|9 часов 30 минут
|Нет данных
|Нет данных
|10 часов
|Автономность в играх
|2 часа
|1 час 45 минут
|Нет данных
|3 часа 10 минут
|Нет данных
А вот что действительно смущает, так это комплектный 65 Вт-зарядник. Да, это круто, что он заряжает ноут с 0% до 100% всего за 1 час 15 минут и с 0% до 50% всего за полчаса, но у него ОЧЕНЬ короткая вилка, с которой воткнуть его во многие сетевые фильтры (удлинители) будет настолько же сложно, как воткнуть сами знаете что в бодипозитивную феминистку.
Конкуренты
Поехали по порядку:
- Huawei Matebook D14, он же Honor MagicBook 14 2021. По дизайну очень похож, корпус почти аналогичный по исполнению, автономность чуть хуже, экран намного хуже (тусклый, ниже чёткость, хуже цветопередача), по быстродействию примерно то же самое, габариты аналогичные, зато два полноразмерных разъёма USB (у Realme Book только один) и полноразмерный HDMI. Правда, один полноразмерный порт быстрый (USB 3.2 Gen 1), а второй полноразмерный и порт Type-C — ущербные, стандарта USB 2.0.
Существенный минус — камера ради безрамочности (которая так себе, ноут компактнее чем Realme не стал) спрятана в «труднодоступных местах», то есть в клавиатуре. При звонках будете радовать коллег вторым (или третьим, если второй у вас уже есть) подбородком.
В рознице с комплектацией «FHD-дисплей, i5, 8/512 ГБ» стоит от 63 до 78 тысяч рублей.
- ASUS Zenbook 14 UX425EA. Просто зверский по автономности ноутбук, при этом ещё и с неплохим набором портов: полноразмерный USB 3.2 Gen 1, кард-ридер (!), два быстрых USB-C и полноразмерный HDMI. Дисплей 1080p вместо 1440p у Realme, и так-то дисплей с идеальной цветопередачей «с завода», но контрастность всего 1100:1 против 1500:1 в Realme Book.
Зато в этом ноуте нет разъёма для проводных наушников (того самого, который 3.5 мм) — его придётся подключать через переходник с USB Type-C, как это было в старых смартфонах LeEco и наподобие того, как городили переходник с Lightning на 3.5 мм в iPhone 7. Нет даже сканера отпечатков пальцев!
Ещё минусы: крышка открывается на довольно маленький угол, корпус металлический, но облегчённый, поэтому «дышит» и гнётся. И процессор работает не особо быстро — судя по всему, Asus не позволяют этому ноутбуку выходить за лимит TDP 20 Вт.
В рознице с комплектацией «FHD-дисплей, i5, 8/512 ГБ» стоит от 74 до 78 тысяч рублей.
- Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6. «Кандидат от народа». Поставляется без предустановленной Windows, поэтому за счёт сэкономленных «Леновой» на этом денег за 73-77 тысяч рублей вы получаете 512 ГБ на SSD (ну так себе, сойдёт) и, что гораздо важнее, 16 ГБ оперативной памяти (а это уже круто).
Экран чуть хуже по яркости, чем у Realme (370 кд/м2 против 400 кд/м2), но всё ещё неплохой. Разъёмы разбросаны по уму: два полноразмерных USB, кард-ридер SD, полноразмерный HDMI и пара Type-C.
Автономность и скорость работы примерно на уровне Realme Book. В общем, покуда в Россию не приехал Xiaomi RedmiBook Pro 14, этот Леново — наиболее вероятный противник и единственный из конкурентов вариант, у которого встречные преимущества не нивелируются кучей недостаткоы, как у моделей выше по тексту.
Если вам лень читать простыню, вот выводы
Конечно, дебютный ноутбук Realme не уделал конкурентов с таким же отрывом, как это делают смартфоны компании со всякими Самсунгами A-серии и прочими Нокиями-Сонями.
Потому что, как я и сказал в начале статьи, в ноутбуках конкуренция жёстче, чем в мобильниках — тут мало того, что Huawei не умер, а живёт и здравствует, так ещё и Lenovo не менее китайские и не менее агрессивные цены на ноуты выставляет. И есть «амеры» — HP, Dell, а также тайваньская массовка во главе с Asus.
Можно ли сказать, что на их фоне Realme затерялся? Нет, это один из быстрейших 14-дюймовых ноутбуков на Core i5, с очень качественным дисплеем, красивым корпусом и с хорошим соотношением цены и качества (после презентации и российских цен обновим статью, но пока нам обещают цену порядка 70 тысяч рублей в РФ).
|Realme Book в сравнении с конкурентами
|Дисплей
|По сочетанию яркости, контрастности и качества матрицы в целом — один из лучших дисплеев в 14-дюймовых ноутах среднего класса. Но не забудьте скачать цветовой профиль, чтобы цветопередача стала лучше.
|Клавиатура и тачпад
|Всё хорошо, на уровне лучших конкурентов
|Компактность
|На уровне. Не лучше и не хуже остальных по весу и габаритам.
|Звук
|Примерно такой же, как и у конкурентов.
|Производительность
|Охлаждение отличное, Core i5 раскрывает весь заложенный в него потенциал, перегрева нет. Но оперативки хотелось бы побольше.
|Автономность
|На четыре балла из пяти. По аналогичной цене немало ноутбуков работают от аккумулятора дольше.
|Практичность
|С одной стороны, стандартный SSD M.2 2280 и отличный угол раскрытия экрана, полноразмерный USB. С другой — кард-ридера нет, полноразмерного HDMI нет. Решайте сами, что для вас важнее.
Если производительность процессора и качество экрана для вас важнее запаса оперативной памяти под суровую многозадачность, а 8-9 часов вас не «обламывают» в сравнении с 9-10 часами у конкурентов, это хороший ноутбук на роль «качественного ноутбука для всего».
- Яркий качественный экран
- Отличная производительность
- Красивый корпус
- Практичность (широкий угол раскрытия крышки, простая замена SSD)
- Поддержка bluetooth-кодека aptX
- Хорошее сочетание цены и качества
- Остро недостаёт версии с 16 ГБ оперативной памяти
- Староверам будет не хватать полноразмерного HDMI и кард-ридера
- Цветопередача дисплея «из коробки» не фонтан, придётся качать чужие корректировки после колориметра и устанавливать их
- Автономность всего лишь средняя, могло быть лучше