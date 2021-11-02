Когда-то Realme вытеснили обнаглевших производителей смартфонов. Повторится ли это в ноутбуках?

Кто такие Realme в смартфонах и что им светит в ноутах

В смартфонах Рилми прославился тем, что этих самых Xiaomi стабильно понемногу обходит по соотношению цены/качества. Realme C21Y — чуть быстрее и выгоднее чем Redmi 9C, Realme 8 Pro = Redmi Note 10 Pro минус «понты», с ценой на несколько тысяч рублей ниже (как правило) и без проблем с датчиком приближения. Наушники Realme Buds Air 2 — более доступная альтернатива Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro без ущерба характеристикам или качеству.

А остальные конкуренты? Ну, бюджетные Самсунги радикально дороже (12-14 тысяч за «ведро» на MTK Helio P35, процессоре 2017 года, не желаете?), Oppo и Vivo, несмотря на «китайскость», тоже без закладывания процента на чёрную икру и Багамы, смартфоны не продают, ZTE делает уж очень дешёвые (тот случай, когда дешёвые — это не «доступные», а дешёвые) мобильники на древних горячих и медленных процессорах, Nokia и Sony по цене/качеству конкуренцию не выдерживают.

Короче, в России и всех остальных странах, где с китайскими мобилами не борются санкциями, Realme и Xiaomi состязаются на двоих.

В ноутбуках ситуация немного другая — там, во-первых, исторически уже были ребята, которые отняли у «буржуев» кусок хлеба. Потому что это был китайский производитель ноутбуков с китайским производством, что оказалось намного выгоднее, чем американский/тайваньский производитель с китайским производством — в общем, я намекаю на Lenovo, которые среди китайских производителей ноутов были пионерами ещё 8-9 лет назад.