OLED, 2,8K, 144 Гц: Asus «вернулась» на рынок планшетов с Pad

Яркий экран, долгая работа

Asus хоть и ушла с рынка смартфонов, но про планшеты подобного заявления не было. Так, компания анонсировала Asus Pad после многолетнего перерыва.