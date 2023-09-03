OLED-экран и 4 ТБ памяти: утечка о новом iPad

OLED-экран и 4 ТБ памяти: утечка о новом iPadОтнеситесь со скепсисом
По имеющимся сведениям, компания Apple планирует внедрить OLED-экраны в iPad Pro в 2024 году. По слухам, вместе с этой модернизацией компания предложит для этих планшетов еще и вариант с 4 ТБ памяти.
Нынешние модели iPad Pro уже предлагают до 2 ТБ памяти по премиальной цене. Переход со 128 ГБ на 2 ТБ стоит 1100 долларов. С появлением варианта с 4 ТБ памяти Apple, скорее всего, потребует еще более высокую цену, которая может достичь стоимости некоторых моделей MacBook Pro, особенно с учетом возможности подключения к сотовой сети.
Ожидается, что грядущие OLED-модели iPad Pro будут оснащены чипом M3. Логично, что модель с объемом памяти 4 ТБ будет привлекательна в основном для пользователей, которым требуется большой объем памяти и которые предпочитают более легкий и тонкий форм-фактор, чем у MacBook.
Тем не менее, ограничения в iPadOS и гибкость передачи данных могут сделать Mac более привлекательным для некоторых пользователей.
Ожидается, что производство вариантов OLED iPad Pro объемом 4 ТБ будет крайне ограниченным из-за нишевого спроса, и Apple может также рассмотреть возможность увеличения объема оперативной памяти в этих вариантах с более высоким объемом памяти.
Однако, эта информация основана на слухах, имейте в виду.