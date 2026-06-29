Первый MacBook с сенсорным экраном выйдет раньше, чем ожидалось

Но сенсорный экран — не единственное новшество. Ноутбук, мол, также получит:

Dynamic Island, знакомую по iPhone.

Яркий и энергоэффективный OLED-дисплей.

Обновлённый дизайн корпуса.

Более мощные версии сенсорного MacBook на грядущих процессорах M7, по данным источников, уже проходят тестирование и могут выйти ближе к концу 2027 года.

Кстати, про процессоры. СМИ пишут, что базовый M7 представят в начале следующего года, чуть позже появятся версии M7 Pro и M7 Max, а в 2028 году топовый M7 Ultra.