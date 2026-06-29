Первый MacBook с сенсорным экраном выйдет раньше, чем ожидалось

Опубликовано 29 июня 2026, 18:151 мин.
Первый MacBook с сенсорным экраном выйдет раньше, чем ожидалосьВозможно, в этом году
По информации Марка Гурмана, Apple не будет откладывать выпуск своего первого ноутбука с сенсорным экраном. Новинка якобы появится уже в конце этого или в начале 2027-го года. При этом работать она будет на процессорах M5.
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Но сенсорный экран — не единственное новшество. Ноутбук, мол, также получит:
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Dynamic Island, знакомую по iPhone.
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Яркий и энергоэффективный OLED-дисплей.
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Обновлённый дизайн корпуса.
Более мощные версии сенсорного MacBook на грядущих процессорах M7, по данным источников, уже проходят тестирование и могут выйти ближе к концу 2027 года.
Кстати, про процессоры. СМИ пишут, что базовый M7 представят в начале следующего года, чуть позже появятся версии M7 Pro и M7 Max, а в 2028 году топовый M7 Ultra.
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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