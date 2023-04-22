Планшет Pixel Tablet сняли на видео на специальном мероприятии Google

Планшет Pixel Tablet сняли на видео на специальном мероприятии GoogleВ Милане
Утечка видео, демонстрирующего планшет Google Pixel Tablet, дает большее представление о том, чего можно ожидать от предстоящего устройства. Видео было снято на инсталляции Google "Shaped by Water" в Милане, где планшет Pixel Tablet был разложен вместе с другими устройствами компании.
Само видео показать не можем, оно залито на один запрещенный в РФ ресурс, но есть скриншоты, которых вполне хватит для понимания внешнего вида устройства. Хотя видео не раскрывает никакой новой информации о характеристиках планшета, на нем показано устройство в трех различных цветах: розовато-коралловом, серо-белом и темно-сером. Планшет также имеет черную рамку вокруг экрана вместо ранее показанной белой.
Ожидается, что планшет Pixel Tablet будет представлен позже в этом году, возможно, на Google I/O в мае. Он будет поставляться с зарядной док-станцией.
Интересно, что переключатель конфиденциальности, который позволял бы пользователям отключать микрофон и камеру, о чем мы писали ранее, не присутствует в планшетах, представленных на мероприятии.