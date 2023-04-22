Планшет Pixel Tablet сняли на видео на специальном мероприятии Google

Ожидается, что планшет Pixel Tablet будет представлен позже в этом году, возможно, на Google I/O в мае. Он будет поставляться с зарядной док-станцией.

Интересно, что переключатель конфиденциальности, который позволял бы пользователям отключать микрофон и камеру, о чем мы писали ранее, не присутствует в планшетах, представленных на мероприятии.