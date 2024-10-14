Планшет Xiaomi Pad 7 Pro не получит OLED. Радуйтесь ЖК

Ожидается, что оба планшета будут оснащены 11,16-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц, однако, в отличие от ранее появившихся слухов, они будут использовать ЖК-панели вместо OLED. По сообщениям, Pad 7 будет работать на процессоре Snapdragon 7+ Gen 3, тогда как Pad 7 Pro получит более мощный Snapdragon 8s Gen 3. Также можно отметить возможность зарядки: Pad 7 будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт, а Pad 7 Pro — 67 Вт.

Кроме того, ожидается, что серия Pad 7 будет работать на HyperOS 2.0 на базе Android 15 и будет оснащена батареей емкостью 10 000 мАч. Обе модели, скорее всего, будут иметь боковой сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 7 и порт USB Type-C 3.2.

Ожидается, что официальная дата выпуска будет объявлена в ближайшее время.