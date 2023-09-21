Планшеты, смартфоны и не только: что предложил рынок Linux-устройств в 2023 году

17:10, 21 сентября 2023
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Планшеты, смартфоны и не только: что предложил рынок Linux-устройств в 2023 годуОдни из самых интересных вариантов
Пользователь Хабра под ником divolko3 поделился некоторыми устройствами на базе Linux, которые были выпущены или обновлены в 2023 году. И здесь не только компьютеры, но и планшеты с телефонами.
© System76/Purism/Tuxedo/Star Labs Systems
Ноутбук System76 Galago Pro Linux:
- Достаточно мощный ноутбук, подходящий для работы и игр. Оснащен 14,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей. Поставляется с портами Thunderbolt 4, HDMI и Gigabit Ethernet. Цены начинаются от 999 долларов, в конфигурацию может быть включено до 64 ГБ оперативной памяти и 4 ТБ дискового пространства. Работает под управлением Pop!_OS на базе Ubuntu.
Смартфон Purism Librem 5:
- Несмотря на некоторую устарелость, этот смартфон сегодня продается по цене 999 долларов. Предлагает функции, ориентированные на конфиденциальность и защиту пользовательских данных. При подключении к монитору, клавиатуре и мыши может вполне использоваться в качестве настольного компьютера. Характеристики включают 5,7-дюймовый дисплей, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти и сменные компоненты.
Планшет Purism Librem 11:
- Этот планшет по цене 999 долларов. предлагает хорошие характеристики для 2023 года. Он оснащен 11,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей. Работает на базе процессора Intel Celeron N5100 с 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe NVMe емкостью 1 ТБ. Имеется съемная клавиатура, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.
Ноутбук Tuxedo Aura Linux:
- Выпускается в 14- и 15-дюймовом вариантах. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти, процессор Intel Core i5-1235U и опционально 4G LTE. Цены начинаются от 839 евро, в комплектацию входят порты USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet и др. Может работать под управлением нескольких операционных систем.
Мини-ПК Star Labs Byte MK II:
- Компактный мини-ПК под управлением Linux по цене 595 долларов. Предлагаются конфигурации с оперативной памятью до 16 ГБ и накопителем объемом 1,92 ТБ. Работает на чипе Intel N200 с различными вариантами подключения. Поставляется с дистрибутивами Linux или с возможностью установки Windows.
Источник:Habr
Автор:Максим МногословныйТеги:
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