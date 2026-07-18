Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 18 июля 2026, 21:46
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Похоже, iPad mini с OLED-экраном всё же выйдет уже этой осенью

Пока слухи
По данным Bloomberg, уже в октябре Apple может представить iPad mini с OLED-экраном. Это станет для многих весомой причиной для обновления устройства.
Похоже, iPad mini с OLED-экраном всё же выйдет уже этой осенью

© Apple

Однако есть и минус. В последнее время Apple поднимает цены на многие устройства, а компоненты дорожают по всему миру. Поэтому первый iPad mini с OLED, скорее всего, будет стоить недешево.

Также в начале следующего года ожидается обновлённый базовый iPad, но без изменений во внешности. Весной 2027 года, по слухам, появятся новый iPad Air, а также следующее поколение iPad Pro и Apple Pencil.

OLED-экраны могут получить и iPad Air, но в будущем. Самая доступная модель iPad, вероятно, останется с LCD-дисплеем.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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