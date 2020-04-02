Представлен мощный игровой ноутбук с двумя экранами
Модели серии Zephyrus компания всегда презентовала как лёгкие и тонкие ноутбуки для игр. Новинку тоже назвали геймерской, да и ещё и революционной. Ноутбук по традиции имеет достаточно тонкий корпус и, кроме того, два экрана.
Дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus является сенсорным, 14,1-дюймовым, вытянут во всю ширину корпуса, а также имеет разрешение 4K. При открытии крышки он автоматически приподнимается под удобным для пользователя углом в 13 градусов. В то же самое время открывается большое воздухозаборное отверстие. Это помогает ноутбуку охлаждаться. ScreenPad Plus может служить пользователю для просмотра соцсетей, почты, части игрового интерфейса, а основной экран — для запуска игр или фильмов.
ASUS
В качестве видеокарты у ROG Zephyrus Duo 15 выступает NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. Её графический процессор в режиме Turbo может разогнаться до 1330 МГц. Конечно же, видеокарта на микроархитектуре Turing поддерживает трассировку лучей.
Работает ноутбук на процессорах Intel Core i9 десятого поколения, имеет общий объём поддерживаемой памяти до 48 ГБ (встроенные чипы + модуль в слоте SO-DIMM). Есть также два твердотельных накопителя до 2 ТБ.
У ROG Zephyrus Duo 15 есть разъём USB-C с поддержкой режима Thunderbolt 3. Питает ноутбук аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч.
В России ASUS ROG Zephyrus Duo 15 поступит в продажу в конце мая. Цены на устройство составят от 253 990 рублей.