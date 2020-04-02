Представлен мощный игровой ноутбук с двумя экранами

Модели серии Zephyrus компания всегда презентовала как лёгкие и тонкие ноутбуки для игр. Новинку тоже назвали геймерской, да и ещё и революционной. Ноутбук по традиции имеет достаточно тонкий корпус и, кроме того, два экрана.

Дополнительный дисплей ROG ScreenPad Plus является сенсорным, 14,1-дюймовым, вытянут во всю ширину корпуса, а также имеет разрешение 4K. При открытии крышки он автоматически приподнимается под удобным для пользователя углом в 13 градусов. В то же самое время открывается большое воздухозаборное отверстие. Это помогает ноутбуку охлаждаться. ScreenPad Plus может служить пользователю для просмотра соцсетей, почты, части игрового интерфейса, а основной экран — для запуска игр или фильмов.