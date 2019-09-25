Представлен первый металлический градиентный ноутбук

Цвет устройства играет переливами розового (на фото это, правда, почти незаметно). Работает оно на четырёхядерном процессоре Core i5-10210U с частотами 1,6-4,2 ГГц. Имеет 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 256 ГБ. Экран у ноутбука либо 14-дюймовый, либо 13,3-дюймовый с разрешением Full HD. Аккумулятор обладает ёмкостью 72 Вт·ч.

Весит устройство 1,3 килограмма. Габариты его равны 322,8 х 208,4 х 16,5 мм. Оснащён Adolbook14 портами HDMI, USB-C, USB 3.1, USB 2.0 и слотом для карт SD.

Цены на ноутбук начинаются с $500.