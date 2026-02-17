Продажи ноутбуков Acer и ASUS в Германии остановили из-за… Nokia

Опубликовано 17 февраля 2026, 20:261 мин.
Продажи ноутбуков Acer и ASUS в Германии остановили из-за… NokiaПатентного спора, если быть точнее
Суд в Мюнхене запретил Acer и ASUS продавать в Германии многие модели своих компьютеров и ноутбуков. Причина — многолетний спор с финской Nokia из-за патентов на технологии сжатия видео. Решение было вынесено 22 января, но последствия покупатели «ощутили» лишь недавно.
© Asus
Спор касается стандартных патентов на видеокодек H.265 (HEVC). Эта технология используется для сжатия видео. Nokia требует от конкурентов платить за использование этих разработок.
Как заявил суд Acer и ASUS не были готовы договариваться о справедливой цене. Поэтому он встал на сторону Nokia. В то же время Hisense смогла договориться с Nokia.
Запрет касается только прямых поставок от производителей. Товары, которые уже есть на складах крупных сетей вроде Amazon или MediaMarkt, скорее всего, продолжат продавать. Но новые партии завозить всё равно нельзя. Пока.
Acer и ASUS заявили, что намерены обжаловать решение суда и надеются на переговоры.