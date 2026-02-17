Продажи ноутбуков Acer и ASUS в Германии остановили из-за… Nokia

Спор касается стандартных патентов на видеокодек H.265 (HEVC). Эта технология используется для сжатия видео. Nokia требует от конкурентов платить за использование этих разработок.

Как заявил суд Acer и ASUS не были готовы договариваться о справедливой цене. Поэтому он встал на сторону Nokia. В то же время Hisense смогла договориться с Nokia.

Запрет касается только прямых поставок от производителей. Товары, которые уже есть на складах крупных сетей вроде Amazon или MediaMarkt, скорее всего, продолжат продавать. Но новые партии завозить всё равно нельзя. Пока.

Acer и ASUS заявили, что намерены обжаловать решение суда и надеются на переговоры.