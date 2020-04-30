Самоизоляция может вернуть популярность планшетам

Ранние исследования рынка показывали лишь падение продаж планшетов. Однако уже в феврале аналитики рассказывали о росте спроса на устройства из-за того, что люди начали переходить на удалённый режим работы и учёбы.

Как считают в Digitimes Research, уже во втором квартале 2020 можно ждать 45,5-процентное увеличение поставок планшетов. В первом же квартале года поставки сократились, правда, это касалось не только планшетов, но и другой техники.

Отмечается, что уже во втором квартале 2020 Apple значительно увеличит свои заказы на сборку iPad. Тайваньские подрядчики ожидают, что поставки могут вырасти за этот период на 60%.