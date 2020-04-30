Ноутбуки и планшеты
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Самоизоляция может вернуть популярность планшетам
Для работы и учёбы эти устройства подходят
Самоизоляция может вернуть популярность планшетам. Согласно отчёту Digitimes Research, спрос на такие устройства может значительно вырасти во втором квартале текущего года.
Ранние исследования рынка показывали лишь падение продаж планшетов. Однако уже в феврале аналитики рассказывали о росте спроса на устройства из-за того, что люди начали переходить на удалённый режим работы и учёбы.
Как считают в Digitimes Research, уже во втором квартале 2020 можно ждать 45,5-процентное увеличение поставок планшетов. В первом же квартале года поставки сократились, правда, это касалось не только планшетов, но и другой техники.
Отмечается, что уже во втором квартале 2020 Apple значительно увеличит свои заказы на сборку iPad. Тайваньские подрядчики ожидают, что поставки могут вырасти за этот период на 60%.