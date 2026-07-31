Samsung станет единственным поставщиком экранов для OLED-ноутбуков Apple

Опубликовано 31 июля 2026, 15:391 мин.
Samsung станет единственным поставщиком экранов для OLED-ноутбуков AppleЭксклюзивный контракт
По данным южнокорейского издания The Elec, Apple выбрала Samsung Display единственным поставщиком OLED-экранов для будущих MacBook Pro с сенсорными дисплеями.
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Как пишут СМИ, Apple представит 14-дюймовые и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с OLED-экранами в конце 2026 года или в начале 2027-го.
Ранее в качестве возможного поставщика называлась также LG Display. Однако, по информации СМИ, LG предлагала использовать свою технологию шестого поколения, тогда как Samsung — восьмого поколения.
Согласно изданию, Samsung поставит около 2,5 миллионов OLED-дисплеев. Кроме того, компания также станет эксклюзивным поставщиком OLED-экранов для будущего складного iPhone Ultra.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный