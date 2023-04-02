Слух: Apple оснастит iPad Pro более дешёвыми OLED-дисплеями

Судя по всему, в разработке находится четыре прототипа с диагональю экрана 11 и 13 дюймов. Как пишет источник, Apple не использует здесь те же гибкие OLED, что и в iPhone. Вместо этого компания перейдёт на жёсткие OLED-экраны.

Такие дисплеи не являются чем-то необычным в отрасли и используются в различных смартфонах высокого класса, таких как Google Pixel 6 и Pixel 7. Преимущество для компании заключается в том, что жёсткая OLED-технология дешевле в массовом производстве. Однако ранее появлялись сообщения о том, что в таких экранах пользователи сталкивались с ужасными углами обзора.